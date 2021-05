Sezon motocyklowy w pełni. Rekord głupoty? 191 km/h w terenie zabudowanym

- Przez najbliższe 3 miesiące 27-latek będzie musiał powstrzymać się od zajmowania miejsca za kierownicą swojego jednośladu. W przypadku niestosowania się do przepisów mężczyźnie zostanie wydłużony okres zatrzymania prawo jazdy do 6 miesięcy - informuje mł. asp. Sebastian Wiśniewski z KMP w Koninie. Jeśli jednak i to nie zmusi do myślenia 27-latka, to zostaną mu odebrane uprawnienia na kategorię A.