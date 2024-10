Seul reaguje na ruch Pjongjangu. Rozważa wysłanie wojsk na Ukrainę

Kim wysyła "duże wojska"

W piątek południowokoreański wywiad poinformował, że Korea Północna zdecydowała się wysłać 12 000 żołnierzy sił specjalnych do Rosji, z czego 1 500 już znajduje się na terytorium rosyjskim. Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Pjongjang zamierza przygotować 10 000 żołnierzy do walki po stronie Rosji. Ostrzegł też, że zaangażowanie Korei Północnej może być pierwszym krokiem do wybuchu wojny światowej.