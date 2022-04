Setki zabitych w masakrze w Mali. Najemnicy z Rosji współodpowiedzialni za zbrodnie

Masakra we wsi Moura, położonej w środkowym Mali, trwała pięć dni. W tym czasie malijska armia, wespół z rosyjskimi najemnikami w Grupy Wagnera, miał wymordować od 200 do nawet 400 ludzi – donosi francuski serwis "Jeune Afrique". To kolejna tego typu zbrodnia w ostatnich tygodniach, przeprowadzona pod hasłem ‘’walki z dżihadystami’’. Od kiedy Rosjanie zastąpili Francuzów u boku Malijczyków w tej kampanii, stały się one normą.