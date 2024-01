Setki pożarów w Sylwestra. "Wiele zgłoszeń"

Jak poinformował, zgłoszenia dotyczyły głównie pożarów. - To było blisko 600 pożarów tej nocy - od północy do godz. 7. Najwięcej w województwie mazowieckim - 80 zdarzeń, w Wielkopolsce - 70, Dolny Śląsk - 65, woj. pomorskie - 55. To są te regiony, w których było najintensywniej - powiedział Kierzkowski.