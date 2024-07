Seryjny podpalacz lasów na Śląsku. Wyznaczono nagrodę

- Obecnie nie ma pożarów, co wskazuje, że do tych zdarzeń nie dochodziło przypadkowo. Apelujemy do mieszkańców oraz osób przebywających w okolicy o zachowanie szczególnej czujności i ostrożności. Mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach, ściółka jest bardzo sucha i chwila nieuwagi potrafi doprowadzić do ogromnych strat - dodaje.