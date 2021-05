Serki HOMO ukrytą propagandą LGBT? Para gejów strollowała mieszkańców Łowicza

Łowicz to miasto leżące w tzw. strefie wolnej od LGBT. YouTuberzy Jakub i Dawid postanowili strollować mieszkańców, zachęcając ich do podpisania petycji ws. wprowadzenia w mieście zakazu sprzedaży serków homogenizowanych. - Serki HOMO to ukryta propaganda LGBT - mówi na nagraniu para gejów.