Seria wypadków w Gdańsku. Auto stanęło w płomieniach, są ranni

We wtorek w Gdańsku doszło do dwóch groźnych wypadków. Na głównej arterii zderzyły się dwa auta, natomiast w innej części miasta doszło do pożaru samochodu.

W wypadku na skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko. Troje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu między Śródmieściem a Wrzeszczem. Zablokowany jest lewy pas arterii w kierunku dworca, ruchem kieruje policja.

Na jezdni w drugą stronę zapaliło się auto. Kierującej pojazdem kobiecie na szczęście nic się nie stało, ale to zdarzenie może spowodować dodatkowe opóźnienia.

