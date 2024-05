Sensacyjne odkrycie w Europie. Ma 7000 lat

Zespół badaczy z Cluster of Excellence ROOTS we współpracy z Muzeum Wojwodiny w Nowym Sadzie, Muzeum Narodowym w Zrenjanin i Muzeum Narodowym w Pančevo dokonał przełomowego odkrycia w północno-wschodniej Serbii, w pobliżu rzeki Tamiš. Odkrycie to odkrywa nieznaną wcześniej osadę późnoneolityczną, rzucając światło na kulturę Vinča, jednego z najwcześniejszych twórców protopisma w Europie.