Sensacyjne doniesienia ws. Bałtyku. Fiński generał podejrzewa Rosję

Fiński dziennik "Iltalehti" - powołując się na swoje źródła zbliżone do władz - poinformował we wtorek rano, że w związku z sytuacją zwołana zostanie specjalna konferencja prasowa premiera kraju Petteriego Orpo. Gazeta poinformowała również, że "rząd i Siły Obronne podejrzewają, że to Rosja uderzyła w gazociąg łączący Finlandię z Estonią". Jednak ani premier, ani władze bezpieczeństwa nie były gotowe do wskazania Rosji jako winowajcy na tym etapie dochodzenia.