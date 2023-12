Senne pożegnanie z władzą. Liderzy PiS w kiepskiej formie, działacze zawiedzeni

Widok dla niektórych faktycznie mógł być przygnębiający. Mateusz Morawiecki miał roztoczyć wizję rozwoju i działania na kolejne lata, a smutnym głosem podsumował to, co udało się osiągnąć jego rządowi (oczywiście z jego punktu widzenia). - Nikogo takim wystąpieniem nie mógłby przekonać. Brzmiał tak, jakby sam nie wierzył w to, co mówi - skomentował jeden z polityków PiS.