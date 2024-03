Seniorka nadała paczkę. Taksówkarz natychmiast pojechał na policję

Przeczucie nie zawiodło taksówkarza

Taksówkarz nabrał podejrzeń co do zleconego kursu, dlatego skontaktował się z dyżurnym z rzeszowskiej komendy, który jest jego znajomym. Policjant od razu założył, że chodzi o oszustwo. Polecił koledze, aby zawrócił i od razu przyjechał do rzeszowskiej komendy. Tam czekali już na niego powiadomieni o wszystkim funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą.