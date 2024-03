"Łowcy cieni" w akcji. Zatrzymano "Belmondziaka"

"Belmondziakowi" grozi dożywocie

Po przeprowadzeniu ekstradycji, w ubiegłym tygodniu Marcin K. wrócił do Polski, wprost do aresztu śledczego, gdzie pozostaje do dyspozycji Prokuratury Krajowej. Zarzucane Marcinowi K. ps. Belmondziak czyny grożą karą dożywotniego pozbawienia wolności.