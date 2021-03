Senior niszczył inne samochody. Powód zaskakuje

"Parkingowy mściciel"

Z uwagi na motywacje, którymi się kierował senior, policjanci ze Środy Wielkopolskiej nazwali go "parkingowym mścicielem". 71-latek niszczył tylko te samochody, które zajmowały jego ulubione miejsce parkingowe.

"Niekiedy uszkodzenia były na tyle poważne, że porysowany ostrym narzędziem był dosłownie cały samochód. Choć za każdym razem atakowane było inne auto, to policjanci nie mieli wątpliwości, że robi to ciągle ta sama osoba. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna niszczył cudze pojazdy, bo inni kierowcy stawiali swoje auta na jego ulubionym miejscu parkingowym" – podała Kwietniewska.