Senator Zdrojewska: policja wzywa moich sąsiadów, domagam się wyjaśnień

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Senatu Barbara Zdrojewska alarmuje: osoby, które mieszkają po sąsiedzku, a podpisały się pod moją listą poparcia, mają kłopoty ze strony policji. – Są wzywane na przesłuchania. Akurat teraz. To mocno podejrzane – mówi w rozmowie z WP. Mundurowi twierdzą, że wezwania mają związek z inną sprawą, dotyczącą byłego senatora Platformy Józefa Piniora.



Wtorek. 10 września. Na Twitterowym koncie senator Barbary Zdrojewskiej pojawia się niepokojący wpis. "Nasi sąsiedzi z ulicy, przy której mieszkamy są wzywani na komendę wojewódzką i pytani o podpisy, które osobiście tutaj zebrałam‼ Mamy już do czynienia z państwem opresyjno-policyjnym. Proszę o podanie dalej i informację, czy kogoś jeszcze to spotkało" - napisała oburzona Zdrojewska na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiadał się jej mąż, polityk PO Bogdan Zdrojewski. "Czy można karać obywatela za sympatie polityczne? Za poglądy? Poparcie konkretnego kandydata? Np. Wzywaniem na komendę policji? Tak. W Polsce? Nie do pomyślenia? Niestety też. Sąsiedzi udzielający poparcia Basi, żonie trafiają na komendę policji! A słyszałem, że Bierut nie żyje" - napisał w mediach społecznościowych.

W rozmowie z WP pani senator nie kryje oburzenia. – Dlaczego są wzywani ludzie z mojej ulicy? I to akurat te osoby, które złożyły podpis na listach poparcia mojej kandydatury? Złożę dzisiaj pismo w tej sprawie do Komendy Wojewódzkiej Policji i będę domagać się wyjaśnień – mówi nam Barbara Zdrojewska.

W październikowych wyborach obecna senator będzie się ubiegała o reelekcje. Z okręgu nr 8 we Wrocławiu, z list Koalicji Obywatelskiej. Jedynym kontrkandydatem jest Sergiusz Kmiecik startujący z list Komitetu Wyborczego PiS. Pytana przez nas Dolnośląska Komenda Wojewódzka zaprzecza jednak, by sprawa miała związek z wyborami.

Policja odsyła do prokuratury

- Wydział Dochodzeniowo - Śledczy we Wrocławiu prowadzi czynności procesowe w postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę Krajową w Poznaniu. Chodzi o czyn określony w art. 248 pkt 3 KK zaistniały w okresie od sierpnia 2011 roku do października 2015 r. Zawiadomienie w niniejszej sprawie złożone zostało w lutym 2018 r. Szczegóły dotyczące przeprowadzanych czynności może ujawnić jedynie prokuratura - informuje WP nadkom. Kamil Rynkiewicz z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu.