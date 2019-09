Senator PiS ufundował wycieczkę do Brukseli. Ostatecznie Wiktorię zaprosił Robert Biedroń

15-letnia Wiktoria wygrała konkurs na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie. Główną nagrodą była wycieczka do Brukseli, którą ufundował senator PiS Andrzej Wojtyła. Niestety, nie doszło do niej. Po kilku miesiącach europoseł Robert Biedroń zaprosił dziewczynkę wraz z jej tatą.

15-latka z Konina miała zwiedzać stolicę Belgii od 1 do 5 kwietnia tego roku. Niestety, wyjazd do nie doszedł do skutku. W lipcu interweniowało w tej sprawie Radio Zet. "Rodzice mówią, że to oszustwo, senator zrzuca winę na pracowników" - napisała dziennikarka radia na Twitterze.