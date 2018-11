Senator PiS: Tryb procedowania nowelizacji ustawy o SN jest nienormalny. Nie wiem, dlaczego to robimy

– Trzeba tę nowelizację przyjąć i ona zapewne zostanie przyjęta. Z pewnych zmian w ustawie się wycofamy, ale mam nadzieję, że to nie zatrzyma całego procesu reformy wymiaru sprawiedliwości – mówi Wirtualnej Polsce senator PiS Aleksander Bobko. Dodaje jednak, że tryb procedowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest... "nienormalny".

Polityk z klubu PiS jest niezadowolony nie tylko z szalonego tempa procedowania siódmej już nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ktorą błyskawicznie w parlamencie forsuje PiS, ale z procesu legislacyjnego w ogóle. – Sejm w ciągu paru godzin uchwala ustawy, a my od ręki to potem potwierdzamy. To jest bardzo niedobre. Czekam, aż w końcu zaczniemy to wszystko procedować normalnie, bo to dzisiaj nie jest normalne – przyznaje w rozmowie z WP senator.