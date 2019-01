Senator Bonkowski o śmierci Adamowicza. "Ludzie, opamiętajcie się"

"(...) Pomyślcie komu to mogło się opłacać" - sugeruje w mediach społecznościowych senator PiS Waldemar Bonkowski. Polityk zaznaczył, że chociaż współczuje rodzinie Adamowicza "tragedii", do której doszło przez "psychola", to prezydent Gdańska był jego zdaniem "piewcą genderyzmu".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Waldemar Bonkowski uczestniczył w mszach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej (PAP, Fot: Marcin Obara)

"Jedni atakują, a drudzy bronią się przez atak, przypominając fakty, kto rozpętał nienawiść w Polsce. Ludzie, opamiętajcie się, zginął tragicznie człowiek zamordowany przez psychola" - napisał we wtorek na Facebooku senator Waldemar Bonkowski.

Polityk PiS dzień wcześniej opublikował na swoim profilu wideo z Radosławem Sikorskim. Były szef MSZ i MON przypomniał w nim słowa o "odpowiedzialności" za słowa i czyny. "'Anioły"' dobroci zaczynają żerować na tragicznej śmierci pana Adamowicza. To są dopiero himalaje hipokryzji!!!" uznał Bonkowski.

W kolejnym wpisie senator PiS podzielił się swoją oceną żałoby, która ogarnęła cały kraj. "Ludzie, opamiętajcie się, jesteście w amoku, cierpicie na amnezję? Wiemy, jakim był człowiekiem i prezydentem. Po ludzku współczuję rodzinie tragicznie zamordowanego Pana Adamowicza, zrobił to psychol, być może zainspirowany, może kiedyś się dowiemy, ale póki co, to pomyślcie komu to mogło się opłacać" - zaznaczył.

Bonkowski podkreślił też, że nie podobało mu się wsparcie, którego prezydent udzielał stowarzyszeniom LGBT. "Nie nadążam, może mnie ktoś oświeci i odpowie na pytanie, czy Watykan zmienił swoje stanowisko do ideologii gender i zezwala na gloryfikację piewców genderyzmu i ruchu LGBT".

Polityk jeszcze tego samego dnia uznał, że "więcej gloryfikacji piewców genderyzmu i ruchów LGBiT, a ta współczesna 'gangrena' wjedzie do Polski". Do zilustrowania swoich słów użył wideo z nagimi osobami przejeżdżającymi na rowerach przez miasto w ramach działań "na rzecz środowiska" - jak podpisano materiał.