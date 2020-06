Senat zmienia porządek obrad. Chce przyjąć uchwałę wzywającą do przestrzegania równości obywateli wobec prawa

- Chciałbym zgłosić wniosek przeciwny, argumentując to tylko jednym zdaniem. Jeżeli to wszystko, co będzie podniesione w dyskusji i jest ujęte w tej uchwale, jest nieprawdą, to państwo obronicie prawdę w dyskusji. Nie ma obaw. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. W związku z tym proponuję głosować za, abyśmy mogli podyskutować o tej sprawie - ripostował senator KO Leszek Czarnobaj.