Senat rozważa zmiany w wynagrodzeniach sędziów

Do projektu budżetu na 2025 rok zgłoszono aż 140 poprawek, gdzie jedna z poprawek sugerowała zmniejszenie funduszy dla Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje, zwłaszcza że ma na celu ograniczenie wynagrodzeń sędziów TK. Przewodniczący KFP, Janusz Cichoń z KO, stwierdził, że te instytucje działają bez legitymacji do orzekania.

Brak funduszy na podwyżki dla sędziów SN również budzi kontrowersje. Posłowie uzasadniają to niezgodnością działań tych organów z konstytucją, co może być samo w sobie naruszeniem ustawy zasadniczej. Dr hab. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że Sejm nie powinien ingerować w wynagrodzenia sędziów poprzez ustawę budżetową, gdyż narusza to wartości konstytucyjne.