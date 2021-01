Senat przegłosował ustawę budżetową

We wtorek Senat przyjął ustawę budżetową na 2021 r. "Za" głosowało 98 osób, dwie się wstrzymały. Wcześniej senatorowie zagłosowali za ponad 100 poprawkami. Oznacza to, że ustawa wróci do Sejmu.

Senat przyjął ustawę budżetową na 2021 r. z poprawkami Źródło: PAP , Fot: Radek Pietruszka