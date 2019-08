Senat opublikuje wykaz lotów marszałka Stanisława Karczewskiego

Centrum Informacyjne Senatu poinformowało w środę media, że jeszcze dzisiaj na stronie internetowej Senatu zostanie opublikowany wykaz lotów rządowym samolotem marszałka Stanisława Karczewskiego.

Marszałek Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami sam i z rodziną ponad sto razy - tak wynika z danych z ostatnich 16 miesięcy. Nie wiadomo, jak sytuacja wyglądała wcześniej. Onet oszacował koszt lotów marszałka Sejmu za okres od marca 2018 do maja 2019 na ponad 4 miliony złotych. Wcześniej Marek Kuchciński zaprzeczał, by latał z rodziną, a ostatecznie przyznał się do 16 takich lotów. "Rzeczpospolita", powołując się na pracowników lotniska w Jasionce pod Rzeszowem informowała, że dzieci marszałka korzystały z rządowej floty także wtedy, kiedy nie było go na pokładzie. Jeśli okazałoby się to prawdą, organizatorom takich lotów groziłoby do 8 lat więzienia.