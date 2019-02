Senat: jest 28 kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Kancelaria Senatu przyjęła 28 zgłoszeń kandydatów w wyborze uzupełniającym na ławników Sądu Najwyższego. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w poniedziałek.

Kolejny z kandydatów zgłosił się na przesłuchanie w sandałach i bojówkach. Pytany podczas rozmowy, dlaczego to właśnie on został zgłoszony na ławnika, odparł, że nie wie. - Być może ma to jakiś sens - mówił. Chwilę później, gdy jeden z senatorów mu to wypomniał, stwierdził, że była to "kokieteria z jego strony". Mężczyzna, jak się okazało, był w zarządzie fundacji, która zgłosiła go na ławnika.