Senacka komisja za odrzuceniem wniosku prokuratury ws. Grodzkiego. "To nagonka"

Senacka komisja regulaminowa zarekomendowała we wtorek odrzucenie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. -Traktuję to wszystko jako nagonkę nie tyle na moją osobę, co na Senat RP w celu odzyskania większości przez partię rządząca i to metodami niedemokratycznymi - podsumował wcześniej całą sprawę Grodzki.