Sen Orbána się ziścił - Trump powróci [OPINIA]

Z politycznego (węgierskiego) punktu widzenia kluczowym byłoby nie tylko, by Orbán poleciał do USA (protokolarnie powinien gościć tam prezydent, ale jego pozycja polityczna jest od lat marginalizowana), ale także, by to amerykański przywódca odwiedził Węgry. Byłoby to tym ważniejsze, że według badania Gallup International, na Węgrzech odsetek trzymających kciuki za zwycięstwo Donalda Trumpa w starciu z Kamalą Harris był najwyższy w całej UE - wynosił bowiem 49 proc. Dla porównania w Rosji było to 43 proc., a w Polsce 25 proc To wizerunkowo byłoby coś bardzo ważnego.