Sekcja zwłok ofiary z Jagatowa. Wykazała, w jakim stanie było ciało

Masakra w Jagatowie

Do zabójstwa doszło w niedzielę w domu w Jagatowie, niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Od tego dnia, mąż zmarłej - 43-letni Rafał Zyska, jest poszukiwany przez policję. W poniedziałek, prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa. Wysłała również wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie, co umożliwi wydanie za nim listu gończego.