Sejm zakazał udziału dzieci w polowaniach. Ci rodzice są tym oburzeni

Posłowie zdecydowali, że udział dzieci poniżej 18 roku życia w polowaniach będzie nielegalny. - To beznadziejna decyzja. Takich przepisów nie ma żadne inne państwo świata. Nasze dzieci wiele się tam uczyły - mówią Wirtualnej Polsce rodzice, którzy dotąd chętnie zabierali swoje pociechy na polowania.

Projekt nowelizacji prawa łowieckiego został przegłosowany we wtorek - głównie głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Oznacza, że tysiące polskich myśliwych, którzy do tej pory zabierali swoje dzieci na polowania, nie będą już mogły tego robić.

"Mięso nie bierze się z Lidla i Biedronki"

- Jedne zwierzęta dokarmiamy i chętnie obserwujemy, ale niektóre wiemy, że są szkodnikami, ich populacja jest za duża lub też są schorowane i nadają się do odstrzału. Nie uczymy dzieci biegać ze sztucerem i zabijać. To wyższa konieczność. Żyjemy w czasach zakłamania i przymykania oczu na prawdziwy świat. Dzieci uczone są, że mięso jest ze sklepu, a nikt z rodziców nie jedzie z dzieckiem do ubojni świń i kurczaków żeby pokazać jakie warunki tam panują. To jest edukacja? Mięso z Lidla i Biedronki? – pyta Kwiecień. Podkreśla też, że razem z mężem stara się, by ich dzieci wyrosły na dobrych ludzi i odpowiedzialnych myśliwych.