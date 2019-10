Sejm wznowił obrady w starym składzie. Niecodzienna sytuacja

Sejm wznowił we wtorek obrady w starym składzie, choć w niedzielę wybraliśmy nowych posłów. Decyzję o przerwaniu obrad podjęło we wrześniu Prezydium Sejmu. Podobnie PiS postąpił z Senatem, co krytykowała opozycja, mówiąc o niejasnych intencjach rządzącego obozu.

Sejm wznowił obrady w starym składzie (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Posłowie w powyborczy wtorek i środę kontynuować będą obrady przerwane 11 września. Wniosek o przerwę zgłosił klub PiS, motywując to krótką kampanią wyborczą i potrzebą pracy posłów w tym czasie w okręgów. Taka sytuacja nie miała miejsca po 1989 roku.

Wznowione obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłych marszałka seniora Kornela Morawieckiego oraz byłego ministra środowiska Jana Szyszki oraz uczczenia posłów II kadencji, którzy zginęli w tragicznym wypadku przed 25 laty.

Chwilę później ślubowanie poselskie złożyła Edyta Kubik, która obejmuje mandat po zmarłym marszałku seniorze Kornelu Morawieckim.

Atmosfera w Sejmie? "Wspaniała - uśmiechy, uściski, składanie gratulacji kolegom z wspólnych list i konkurencyjnych partii. Miło patrzeć" - relacjonuje reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski.

Tymczasem poseł Platformy Obywatelskiej informuje, że został po raz kolejny ukarany przez marszałek Elżbietę Witek za zachowanie na sali obrad. "PiS to jednak stan umysłu. Śmieszne to wszystko" - skomentował parlamentarzysta opozycji.

Sejm wznowił obrady. Amber Gold, pranie pieniędzy i informacja o UE

Podczas dwudniowego posiedzenia Sejm zajmie się m.in. sprawozdaniem komisji śledczej ds. Amber Gold, projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zmianami ws. kar za nielegalne adopcje.

Posłowie wysłuchają również informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w pierwszej połowie tego roku oraz raportu o działalności Sądu Najwyższego w 2018 r.