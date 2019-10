Wyniki wyborów 2019. Grzegorz Schetyna w trudnej sytuacji. Jego losy w PO pod znakiem zapytania

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 mogą sprawić problem liderowi Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna może zostać za to rozliczony. Stawką jest jego posada na stanowisku przewodniczącego partii.

Grzegorz Schetyna jest krytykowany za wyniki wyborów parlamentarnych 2019. W Platformie pojawiają się głosy, że gdyby została utrzymana szeroka koalicja opozycyjna to pojawiłaby się szansa na pokonanie PiS. - Wybory do Senatu pokazały, że błędnie zinterpretowano wynik wyborów europejskich - podkreśla działacz PO w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Wiele do życzenia postawia również wynik lidera Platformy. Schetyna otrzymał 66 tys. 859 głosów. Z kolei kandydatka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka zdobyła 91 tys. 236 głosów - to o ponad 24 tysięcy więcej.

Niektórzy starają się bronić Schetynę m.in. ws. słabego wyniku we Wrocławiu. – No i co z tego, że był gorszy? To o niczym nie przesądza. Kaczyński też przegrał w Warszawie – mówi anonimowo polityk PO.