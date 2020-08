Sejm planuje przyszłe wydatki. Media dotarły do projektu budżetu na 2021 rok

Z wyliczeń do których dotarł "Fakt" wynika, że jeden dzień funkcjonowania Sejmu będzie kosztował w przyszłym roku 1,5 mln złotych. To wszystko z kieszeni podatnika. W sumie daje to aż 529 mln złotych rocznie, choć Kancelaria zapewnia, że jest to kwota niższa o blisko 30 mln złotych w stosunku do lat poprzednich. Jedak tabloid przeanalizował dostępne dane i przekonuje, że zwykły poseł nie odczuje tej różnicy.