Sejm. PiS tłumaczy się ze słów Jarosława Kaczyńskiego i atakuje opozycję. "To się nazywa przemysł pogardy"

Podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej PiS odniosło się do sytuacji, jaka miała miejsce na czwartkowej debacie w Sejmie nad wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Dziennikarze poprosili o komentarz do wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Polityk w pewnym momencie krzyknął do opozycji, że "tak chamskiej hołoty jeszcze nie widział".

- Szczytem hipokryzji jest to, co mówi teraz opozycja, co mówi Platforma Obywatelska, która chce być arbitrem elegancji, podczas gdy to Platforma wiele lat temu wprowadziła do debaty publicznej brutalność, agresję i ordynarność - tłumaczyła zachowanie byłego premiera rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.