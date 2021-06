Sejm. PiS przegrało głosowanie. Chodzi o informację ministra sprawiedliwości nt. Daniela Obajtka

Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie w Sejmie. Marszałek Elżbieta Witek początkowo miała wątpliwości co do jego wyników, ale ostatecznie zaakceptowała decyzję parlamentarzystów. Teraz Zbigniew Ziobro został zobowiązany do udzielenia informacji na temat spraw, które prowadzi prokuratura wobec prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.