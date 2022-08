Sędziowski "totolotek" w Sądzie Najwyższym. Wylosowany sędzia: To była maskarada

Według ustawy sędziowie wytypowani do nowej izby nie mogą odmówić orzekania. Włodzimierz Wróbel przyznaje, że sędzia otrzymuje powołanie do konkretnej izby Sądu Najwyższego i w ramach określonych procedur, może być wyznaczony do składu sądu rozstrzygającego konkretną sprawę – np. dyscyplinarną. Dodaje jednak, że "konstytucja nie przewiduje, by to polityk mógł wyznaczać taki skład, ani też by polityk mógł przesunąć sędziego, bez jego zgody, do innej izby czy innego sądu".