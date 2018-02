Sędziowie z Krakowa mówią "nie" Ziobrze. Przyjęli uchwałę

Sędziowie z Krakowa nie zgodzili się na powołaną przez ministra Zbigniewa Ziobrę prezes Sądu Okręgowego i wybrali swoich członków kolegium SO. Przyjęli również uchwałę w obronie zwolnionego sędziego Waldemara Żurka.

Kandydaci zgłoszeni przez nowe władze sądu odpadli, choć podczas spotkania wspierał ich wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Nowa wiceprezes SO Katarzyna Wysokińska-Walenciak dostała 20 głosów, a pozostali zaledwie po kilka.

W dokumencie przypomnieli, że sędzia jest od dwóch lat nękany przez organy ścigania, oczerniany przez media publiczne, a służby nachodzą jego starszych rodziców czy sąsiadów. Zaznaczyli również, że Żurka odwołano ze stanowiska rzecznika bez zgody kolegium SO.

"Jak za czasów PRL"

W uchwale sędziowie z Krakowa odnieśli się również do represji, jakie dotykają ich kolegów, którzy zdecydowali się sprzeciwić władzy. "Działania te, które zgodnie oceniamy jako bezpodstawne i bezprawne, przywodzą na myśl skojarzenia z prześladowaniami przeciwników politycznych władzy w czasach PRL" - głosi uchwała.

Sędziowie zaznaczyli, że praktyki stosowane przez władzę "przypominają systemy kontroli obywateli i jednostkowych represji stosowane przez służby specjalne w systemach autorytarnych, które w przeszłości doprowadziły do wielu przypadków łamania praw człowieka".

"Zmuszanie do uległości wobec władzy"

Podkreślili również, że naganne są próby zastraszania i zmuszania do uległości sędziów, nie orzekających zgodnie z oczekiwaniami polityków rządzącego obozu. Jako przykłady podali sprawę śmierci ojca Zbigniewa Ziobry i decyzję ws. aresztowania byłych szefów zakładów w Policach. W obu przypadkach sędziów objęto postępowaniami dyscyplinarnymi.

W dokumencie znalazło się również wezwanie do innych sędziów w Polsce o to, aby nie pozostawali niemi oraz powstrzymali się przed kandydowaniem do nowej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.