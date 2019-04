Sędziowie Trybunału Stanu chcą potępienia słów premiera Morawieckiego

Trzech sędziów Trybunału Stanu domaga się od organu potępienia słów premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedzianych w Nowym Jorku. Według nich wypowiedź "szkaluje dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości".

W połowie kwietnia szef rządu udał się na dwudniową wizytę do Nowego Jorku. W Stanach miał promować polską kulturę. Podczas dyskusji na Uniwersytecie Nowojorskim Morawiecki stwierdził, że "duża część polskiego sądownictwa jest skorumpowana".

W wypowiedzi pojawiły się także porównania do rządu Vichy, który podczas II Wojny Światowej kolaborował z III Rzeszą. W poniedziałek premier Morawiecki w wywiadzie dla "Polska. The Times" zapewniał, że "ani razu nie porównywał dzisiejszych sędziów do sędziów z czasu Vichy".