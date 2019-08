Waldemar Żurek i Olimpia Barańska-Małuszek podpadli Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysłowi Radzikowi. Poszło o złamanie "nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych".

Sędziowie mają kłopoty. Postępowanie dyscyplinarne

Przemysław W. Radzik zarzuca też sędziemu kwestionowanie legalności powołania Kamila Zaradkiewicza na urząd sędziego Sądu Najwyższego, a co za tym idzie legalność decyzji podjętych z jego udziałem. Zaradkiewicz miał również zostać przez Żurka pomówiony, co mogło "poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania".