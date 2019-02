Sędzia zrzekł się urzędu. "Pora zabrać głos"

Były prezes Sądu Rejonowego w Katowicach wysłał pismo o rezygnacji z urzędu sędziowskiego. Jarosław Gwizdak zapewnia, że nie wybiera się do polityki. - Dziś o sądownictwie łatwiej mówić poza zawodem - tłumaczy.

Jarosław Gwizdak złożył w środę pismo o rezygnacji z urzędu sędziowskiego. - 20 lat w zawodzie poszło na marne. Chcę spróbować sił w edukacji obywatelskiej lub organizacjach pozarządowych. Dziś o sądownictwie łatwiej mówić pełnym głosem będąc poza zawodem, niż go wykonując - to pora zabrać głos - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" były prezes Sądu Rejonowego w Katowicach.

Jak zapewnia nie zamierza iść do polityki. W ostatnich wyborach parlamentarnych walczył o fotel prezydenta Katowic. - Jestem zmęczony sądem i orzekaniem, ale pełny siły, by się sprawdzić gdzie indziej. Trochę się wypaliłem i doszedłem do wniosku, że chcę zmieniać świat na większą skalę - mówił w rozmowie z WP. Ostatecznie zajął trzecie miejsce i nie wszedł do drugiej tury.