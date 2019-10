Sędzia Waldemar Żurek stanie przed sądem dyscyplinarnym. "Uchybił godności urzędu"

Sędzia Waldemar Żurek znów będzie miał problemy z tak zwaną dobrą zmianą w wymiarze sprawiedliwości. Stanie przed sądem dyscyplinarnym za słowa o Kamilu Zaradkiewiczu, sędzim SN. W jednym z wywiadów sędzia Żurek kwestionował legalność powołania Zaradkiewicza.

"Dość hejtu w internecie. Zakończyłem post. w sprawie Waldemara Ż., sędziego SO w Krakowie i kieruję wniosek o rozpoznanie sprawy do sądu dyscyplinarnego" - poinformował na Twitterze zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik. "Waldemarowi Ż. zarzucam, że pomawiał SSN K.Zaradkiewicza i kierował pod jego adresem groźby bezprawne" - dodał.

Rzecznik odniósł sie w ten sposób do komunikatu, który zamieszczono w poniedziałek na stronie rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Poinformowano w nim, że skierowano do sądu dyscyplinarnego sprawę przeciwko sędziemu Żurkowi. Zarzucono mu, że w wywiadzie "Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach", który ukazał się w serwisie Prawo.pl, "uchybił on godności urzędu" i "wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa".