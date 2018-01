Sędzia Waldemar Żurek nie jest już rzecznikiem Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędzia Waldemar Żurek został odwołany przez nową prezes Sądu Okręgowego w Krakowie z funkcji rzecznika. - Spodziewałem się tego - powiedział w rozmowie z WP Żurek. Jak zapewnia, dobrowolnie z sądu nie odejdzie. - Wielu pewnie by tego chciało - zaznaczył.

- Nie po to składałem przysięgę sędziowską, żeby teraz ją wyrzucić do kosza - powiedział w rozmowie z WP Żurek. Były rzecznik SO w Krakowie powiedział, że nie przeprowadzono z nim rozmowy na ten temat.