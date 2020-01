Sędzia Waldemar Żurek do Andrzeja Dudy: apelujemy do pana, by stał się pan samodzielnym politykiem

Warszawa. Sędzia Waldemar Żurek podczas Marszu Tysiąca Tóg zwrócił się do prezydenta. Apeluje, by Andrzej Duda "stał się samodzielnym politykiem".

Sędzia Waldemar Żurek przypomniał na początku swojej przemowy słowa przysięgi sędziowskiej, jednocześnie nawiązując do prezydenta Dudy. - Pamiętamy o złożonej przysiędze. Czy pan prezydent pamięta o swojej? Albo czy możemy liczyć, że ta pamięć wróci? - pytał sędzia Żurek.

- My, sędziowie jesteśmy w otoczeniu tysiąca obywateli. Stoimy na straży prawa. (...) Jesteśmy też po to, by przypomnieć wartości, których Polacy nigdy się nie wyrzekną. Polska jest krajem, który umiłował wolność - dodał Żurek.