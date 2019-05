Sędzia porównał prezesa PiS do Hitlera. Został upomniany

"Niczym Fuehrer. Też wszystko poświęcił dla narodu" - napisał o Jarosławie Kaczyńskim sędzia Cezary Skwara. Ostatecznie został za to upomniany. Zbigniew Ziobro żądał dla niego nagany, ale Izba Dyscyplinarna SN uznała, że to zbyt wysoka kara.

We wrześniu 2016 r. Marek Suski powiedział, że Jarosław Kaczyński nie ożenił się, bo służy Polsce i nie chciał, by jego poświęcenie unieszczęśliwiło kobietę. "Niczym Fuehrer. Też wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer. To nawet nie jest już zabawne" - odniósł się do tych słów na Twitterze sędzia Skwara.