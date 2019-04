Sędzia o sprawie Roberta Biedronia: "To kuriozum co się stało z aktami"

Przy okazji ujawnienia szokującej sprawy z przeszłości z liderem Wiosny Robertem Biedroniem, okazało się, że z sądu w Krośnie zniknęły akta dotyczące polityka. – To kuriozum. Sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona – mówi Krystian Markiewicz, sędzia i prezes Stowarzyszenia „Iustitia”.

- To nie jest kilogram cukru, który nagle zniknął, gdzieś został rozsypany, a w ogóle to mrówki go wyniosły… Akta w sądach nie mają prawa ginąć. Sąd musi nad tym panować. Powinno być niezwłocznie wszczęte postępowanie wyjaśniające, które pozwoli przede wszystkim na odpowiedź, co się z aktami stało – dodaje sędzia Krystian Markiewicz.