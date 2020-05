Sędzia Kamil Zaradkiewicz zrezygnował. Jego następcą Aleksander Stępkowski

Zobacz też: Infekcje zimą to był SARS-CoV-2? Prof. Robert Flisiak o wirusach w Polsce

Kulisy nieudanego wyboru I Prezesa SN

W środę sędzia Kamil Zaradkiewicz odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego , podczas których mieli zostać wyłonieni kandydaci na następcę Małgorzaty Gersdorf. - Zamierzam niezwłocznie zwrócić się do prezydenta o rozważenie zmian regulaminu SN - mówił wówczas Zaradkiewicz.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma problem z wyborem pięciu kandydatów na urząd I prezesa Sądu Najwyższego. Główną przyczyną jest kwestia wyboru sędziów do komisji skrutacyjnej (liczącej głosy - przyp. red). Kamil Zaradkiewicz stwierdził, że komisję skrutacyjną udało się powołać. To jednak wywołało oburzenie wśród sędziów Sądu Najwyższego. Zarzucili Zaradkiewiczowi "jednoosobowe" ustalanie zasad, do czego nie ma prawa.