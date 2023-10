"Przeklęte miejsce". Sąsiad opowiedział o poszukiwanym Majtczaku

Mieszka u dawnego "króla bawełny"

"Fakt" pokazał, gdzie mieszkał Majtczak, zanim doszło do tragicznego wypadku. Jest to luksusowy loft wybudowany w miejscu dawnej przędzalni Karola Scheiblera, który znany był jako łódzki "król bawełny". Wyszło na jaw, że to ten sam budynek, w którym w styczniu doszło do przerażającej zbrodni.