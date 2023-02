"To sygnał dla społeczeństwa". Skazany za wypadek Szydło ostrzega

Czuje pan żal do funkcjonariuszy BOR? Sąd orzeka, że gdyby włączyli sygnały dźwiękowe, do wypadku by nie doszło i sprawy by nie było. Dochodzi kwestia zeznań funkcjonariuszy. Sąd dał wiarę temu, który podkreślił, że poruszali się bez sygnałów dźwiękowych, tym samym reszta zeznań była fałszywa.