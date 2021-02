Seattle. 90-latka przeszła 6 mil w śniegu, aby się zaszczepić

Jak donosi "The Seattle Times", 90-latka przeszła 6 mil przez pokryte zaspami śnieżnymi ulice, aby otrzymać szczepionkę .

Goldman postanowiła nie rezygnować z planowanej wyprawy i odpowiednio się do niej przygotowała. Ubrała polarowe spodnie i koszulkę z krótkim rękawem, aby pielęgniarka mogła łatwo dostać się do jej ramienia. Na to założyła zapinaną bluzę z polaru i puchowy płaszcz oraz kurtkę przeciwdeszczową.