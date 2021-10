Schreiber atakuje Tuska: nisko upadł

Napięcie na linii Tusk-Schreiber. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się we wtorek do materiałów emitowanych na antenie Wiadomości TVP. Jak stwierdził Tusk, "w sumie to nawet zabawne, że operacji "für Deutschland" patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0.".