Schetyna spotkał się z Lubnauer. "Za dobrze się znamy, żeby mieć do siebie pretensje"

Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna spotkał się z liderką Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. - To było dobre, półtoragodzinne spotkanie - powiedział poseł Mariusz Witczak z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

Rozmowa odbyła się w cztery oczy. - Umawialiśmy się, że jak przygotujemy jakiś wspólny scenariusz, to go państwu przekażemy, bo dużo emocji, wszyscy to wczoraj widzieliśmy. Zależy mi na tym, aby je wygasić i znaleźć dobrą drogę do wspólnej przyszłości - tłumaczył dziennikarzom Schetyna.