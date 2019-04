Schetyna odpowiada na "piątkę Kaczyńskiego"

- Panie Prezesie mam dla Pana prawdziwą "piątkę" - mówił na konwencji w Rzeszowie lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - Niech Pan odpowie na moje pięć pytań - zwrócił się polityk do Jarosława Kaczyńskiego.

Schetyna zarzucił także Prawu i Sprawiedliwości rozpad polskiej armii. - Czy to nie jest powód do dymisji szefa MON? Czy to musi być, jak nie Macierewicz, to Błaszczak? - pytał polityk Platformy. Szef eurokoalicji domaga się od prezesa PiS rozliczenie członków partii. Chodzi mu przede wszystkim o byłego szefa MON - Antoniego Macierewicza za "kłamstwo smoleńskie" oraz senatora Grzegorza Biereckiego za "słowa o oczyszczaniu narodu polskiego".