Sawicki o prawyborach w KO. "To strategia Tuska"

"Zdecyduje Tusk, a nie jakieś prawybory"

- O wszystkim zdecyduje Donald Tusk, a nie żadne prawybory. Prawybory są do tego, żeby zająć opinię publiczną Platformą Obywatelską. To jest zawłaszczanie przestrzeni medialnej, to raz. Dwa - to czekanie z ogłoszeniem decyzji, wcale nie muszą ogłaszać tego 7 grudnia, może to być 27 grudnia - zauważył poseł Marek Sawicki z PSL.