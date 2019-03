Saudyjscy hackerzy wykradli dane Jeffa Bezosa. Oni stali za szantażem?

Śledztwo zlecone przez najbogatszego człowieka świata Jeffa Bezosa wykazało, że saudyjscy hakerzy włamali się do jego prywatnego telefonu. To oni mogli stać za szantażem wymierzonym w założyciela Amazona.

O wynikach prywatnego dochodzenia poinformował na łamach portalu "Daily Beast" wynajęty przez Bezosa specjalista ds. bezpieczeństwa Gavin De Becker. Miał on za zadanie dojście do tego, kto stał za wyciekiem wiadomości i zdjęć, które Bezos wymieniał ze swoją kochanką. Korespondencję - choć nie zdjęcia - opublikował sympatyzujący z Donaldem Trumpem brukowiec "The National Enquirer".